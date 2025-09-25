Wall Street fecha em queda; perspectivas de cortes dos juros se moderam

Os dados fizeram o dólar ganhar força perante o euro, a libra esterlina e o iene.

Os pedidos de seguro-desemprego caíram ao nível mais baixo desde meados de julho.

No entanto, os índices das ações cotadas na bolsa recuaram pelo terceiro dia consecutivo, após baterem recordes na segunda-feira.

A razão é que o mercado acionário "não recebeu bem os dados econômicos [...] porque basicamente põem em dúvida a suposição de que o Fed reduzirá os juros várias vezes antes do fim do ano", explicou Patrick O'Hare, analista da Briefing.com.

Agora, os analistas aguardam a publicação, nesta sexta-feira, do índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), o índice de inflação preferido pelo Fed.

Com base na fragilidade do mercado de trabalho, o banco central americano anunciou, na semana passada, seu primeiro corte de juros do ano e sinalizou que poderia adotar outros dois cortes até o fim de 2025.