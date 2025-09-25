EUA querem G20 sem 'diversidade’: ‘Desviam do propósito inicial’

Os Estados Unidos lançaram nesta quinta-feira (25) um ataque contra o G20, atualmente presidido pela África do Sul, prometendo reformar o grupo de potências mundiais quando assumir a presidência no ano que vem.

"Nem diversidade, nem equidade, nem inclusão, nem um orçamento com perspectiva de gênero. Em segundo lugar, agilizaremos os processos dentro do G20", declarou Allison Hooker, subsecretária de Estado para Assuntos Políticos, em representação do titular do cargo, Marco Rubio, em uma reunião ministerial dos países do G20 no marco da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

A presidência rotativa do fórum, que reúne as 20 maiores economias do mundo, é comandada pela África do Sul este ano, o primeiro país do continente africano a liderar o grupo.