'Acho que temos um acordo' sobre Gaza, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta sexta-feira (26), que acredita que um acordo para pôr fim à guerra em Gaza foi alcançado, após os recentes diálogos entre Israel e os países árabes.

"Acho que temos um acordo", disse Trump a jornalistas na Casa Branca. "Parece que temos um acordo sobre Gaza, acho que é um acordo que permitirá recuperar os reféns, será um acordo que porá fim à guerra", assegurou.

dk-jz/dga/mvv/aa