Agricultores franceses protestam contra o acordo UE-Mercosul

"O objetivo da mobilização é, evidentemente, chamar a atenção do chefe de Estado", Emmanuel Macron, que deve "agir", declarou o líder do FNSEA, Arnaud Rousseau.

As autoridades esperam quase 3.000 participantes em 70 ações organizadas em todo o país. O sindicato agrícola Confederação Camponesa, o terceiro maior do setor, convocou um protesto com tratores em Paris no dia 14 de outubro.

Pascal Verriele, de 56 anos e membro do FNSEA, afirmou que tem a sensação de estar "no fundo do poço" após 40 anos trabalhando no setor. "Não tenho mais visibilidade, nem margem de manobra", lamentou o agricultor.

"Há o Mercosul, as cotas de importação isentas de tarifas concedidas à Ucrânia. Tudo isso desestabiliza as nossas fazendas", acrescentou.

Os agricultores e pecuaristas já protagonizaram grandes protestos em 2024 contra a situação do setor. O governo prometeu várias medidas na ocasião, como a eliminação do aumento do preço do diesel de uso agrícola, subsídios ou menos trâmites burocráticos.

A Comissão Europeia prometeu completar o tratado do acordo UE-Mercosul com um "texto jurídico" que reforce as medidas de salvaguarda em caso de impacto sobre os produtos europeus, com a esperança de tranquilizar a França.