Ali Akbar, o último vendedor de jornais de rua de Paris

Para ela, esse "personagem" magro e de rosto fino, com seus jornais sob o braço, é inseparável do bairro. "Até os turistas habituais nos perguntam onde ele está se alguma vez não o veem!"

O presidente francês, Emmanuel Macron, prometeu condecorá-lo como Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito por "seu compromisso a serviço da França".

"No início, eu não acreditava, certamente foram alguns amigos que pediram isso... ou talvez tenha sido ele quem decidiu por conta própria, nos cruzávamos com frequência quando ele era estudante", lembra o vendedor, com óculos redondos, macacão e boina gavroche, que agora vende principalmente o jornal Le Monde.

"Acho que é pela minha coragem. Porque trabalhei muito", explica.

O homem chegou à França aos 20 anos, com a esperança de sair da pobreza e enviar dinheiro para sua família que ficou no Paquistão. Foi marinheiro e depois operário em um restaurante em Rouen, no noroeste.

- "Animar o ambiente" -

Em Paris, conheceu o jornalista e humorista Georges Bernier, que lhe propôs vender suas revistas satíricas Hara-Kiri e Charlie Hebdo.