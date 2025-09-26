Trump nomeia aliados para operar TikTok nos EUA; ByteDance controlará 20%

Analistas acreditam que a empresa de investimentos Silver Lake Partners e a influente empresa do Vale do Silício Andreessen Horowitz também devem integrar o acordo.

Segundo a ordem executiva publicada na quinta-feira pela Casa Branca, a ByteDance, a empresa matriz do TikTok, manterá uma participação "inferior a 20%".

Os novos investidores são aliados de Trump e compartilham suas opiniões políticas, mas o presidente insistiu que o TikTok não seguirá nenhuma orientação partidária.

"Cada grupo, cada filosofia, cada política serão tratados de maneira muito equitativa", garantiu Trump.

Contudo, o presidente admitiu que, se pudesse, teria transformado a rede social em "100% MAGA" (Make America Great Again), em referência ao movimento que criou. "Mas não vai funcionar dessa maneira, infelizmente".

O republicano confirmou que a versão americana do TikTok contará com uma cópia do algoritmo do aplicativo, fator considerado crucial para seu sucesso.