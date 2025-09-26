"Ameaça real": pescadores venezuelanos criticam destacamento militar dos EUA

Trump disse na terça-feira (23), diante da ONU, que utiliza o "poderio militar" dos Estados Unidos para destruir redes de narcotráfico vinculadas ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Ele nega e afirma que são mentiras para justificar uma invasão militar na Venezuela.

Joan questiona o fato de os Estados Unidos terem destruído as lanchas em vez de prenderem seus ocupantes.

"Quando você aborda as lanchas tem que levar essas pessoas detidas e depois submetê-las ao devido processo, mas se as explodem, como fazem?", pergunta Joan.

"Vão bombardear sem saber se realmente tinham a droga, que é a prova do crime, e sem saber quem eram as pessoas", acrescenta.

Nesse contexto, o governo venezuelano entregou radiobalizas aos pescadores, que devem ser acionadas em caso de algum incidente.

Além do medo, os vídeos das embarcações bombardeadas causaram "indignação" e "raiva", assegura Luis García, líder de um dos 24 conselhos de pescadores do estado costeiro de La Guaira, a cerca de 30 km de Caracas, onde se agrupam 4 mil trabalhadores e 700 embarcações de pesca artesanal.