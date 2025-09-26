Após acusação do ex-chefe do FBI, Trump espera outras contra seus inimigos

"Não é vingança. Também se trata do fato de que isso não pode continuar acontecendo", disse Trump.

Historicamente, os presidentes americanos se esforçaram para mostrar, pelo menos em público, uma clara separação entre a Casa Branca e o Departamento da Justiça, uma tradição que Trump está rompendo.

"É um policial corrupto e sempre foi", por isso "deverá pagar um preço muito alto!", afirmou Trump mais cedo em sua plataforma Truth Social, onde declarou Comey culpado.

As acusações contra ele foram apresentadas poucos dias depois que o presidente exigiu publicamente que a procuradora-geral, Pam Bondi, tomasse medidas contra adversários políticos.

Entre os inimigos apontados por Trump estão a procuradora-geral do estado de Nova York, Leticia James, arquiteta de uma ação civil por fraude contra o presidente, e o senador da Califórnia, Adam Schiff, responsável por liderar em 2019 o primeiro processo de impeachment do qual o republicano saiu vitorioso.

Questionado sobre quem seria o próximo a ser processado, Trump respondeu: "Não é uma lista, mas acho que haverá outros".