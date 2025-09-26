Após alerta de Trump, Netanyahu se prepara para discursar na ONU

"O Hamas não terá nenhum papel a desempenhar na governança e deve entregar suas armas à Autoridade Palestina", afirmou ele com firmeza.

Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina, que governa a Cisjordânia, também condenou os ataques de 7 de outubro e o antissemitismo, que ele não quer que seja confundido com "a solidariedade à causa palestina".

"Não acho que o que Abbas disse sobre o Hamas tenha qualquer impacto no que Netanyahu dirá na ONU", disse Richard Gowan, do International Crisis Group, à AFP.

"Netanyahu não é apenas contra a ideia de um Estado palestino liderado pelo Hamas, mas contra a ideia de um Estado palestino em geral", acrescentou, antecipando um discurso com um "tom extremamente estridente".

Manifestantes planejavam marchar em Nova York contra Netanyahu, que é alvo de uma ordem de prisão emitida pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) desde o final de 2024 por crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

"Criminosos de guerra não merecem paz, não merecem dormir. Estamos aqui para lembrá-los, a cada minuto, a cada segundo (...) de tudo o que fizeram", disse Andrea Mirez à AFP, entre outros manifestantes que faziam barulho perto do hotel onde Netanyahu está hospedado.