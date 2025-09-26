Apostas e futebol, o tráfico de drogas ameaça o esporte mais popular do Equador

Assediado por assassinos e ameaças de manipulação de resultados, o futebol se tornou um esporte de alto risco no Equador. A violência do tráfico de drogas que assola o país chegou aos gramados e resultou no assassinato de três jogadores profissionais em menos de um mês.

A celebração pela classificação da seleção equatoriana para a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, ocorreu em um contexto agridoce, enquanto o país registra o pior pico de homicídios de sua história.

Há uma semana, o meio-campista Jonathan González, de 31 anos, estava em sua casa na conflituosa região litorânea de Esmeraldas, na fronteira com a Colômbia. Homens em motocicletas atiraram em sua cabeça após ele se recusar a manipular uma partida.