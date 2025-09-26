Bayern goleia Werder Bremen (4-0) e se mantém 100% na Bundesliga

O Bayern de Munique deu continuidade à sua impecável sequência de jogos com a quinta vitória em três jogos, goleando o Werder Bremen por 4 a 0 nesta sexta-feira (26), em uma partida em que Harry Kane marcou duas vezes e chegou aos 100 gols com a camisa da equipe bávara.
Com 15 pontos e 22 gols marcados, tendo sofrido apenas três, o Bayern teve um início de temporada arrasador na Bundesliga, dando confiança à equipe de Vincent Kompany antes da viagem ao Chipre para enfrentar o Paphos na próxima semana, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.
Na Bundesliga, o Bayern está cinco pontos à frente do segundo colocado Borussia Dortmund, que visita o Mainz (13º) neste sábado.
Jonathan Tah abriu o placar contra o Werder Bremen aos 22 minutos, e Kane ampliou para o time da casa ao converter um pênalti pouco antes do intervalo.
No segundo tempo, o astro inglês voltou a marcar ao finalizar com sucesso um contra-ataque aos 65 minutos, e Konrad Laimer fechou o placar aos 87 minutos, fazendo 4 a 0.
Kane marcou seu 99º e 100º gols pelo Bayern de Munique, em sua 104ª partida pelo clube, ao qual chegou antes da temporada 2023-2024.
Nenhum jogador conseguiu atingir 100 gols em tão pouco tempo por um clube das cinco principais ligas europeias. Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, e Erling Haaland, do Manchester City, alcançaram essa marca após 105 jogos por essas equipes.
"Para mim, o objetivo é chegar aos próximos 100, e espero fazer isso mais rápido", disse o protagonista da noite.
- Artilheiro letal -
Na artilharia, Kane agora lidera com 10 gols, seis à frente do grupo de jogadores empatados em segundo lugar.
A contagem de Kane na partida desta sexta-feira poderia ter sido maior, mas o goleiro Karl Hein o interceptou em diversas ocasiões.
A presença constante de Kane é na cobrança de pênaltis: desde que chegou ao Bayern, ele converteu todos as 18 penalidades que cobrou pelo gigante alemão na Bundesliga.
Kompany decidiu substituir Kane a dez minutos do fim, colocando em campo o senegalês Nicolas Jackson, o que rendeu aplausos de pé para o craque da partida, que foi poupado nessa reta final com a iminente viagem ao Chipre para enfrentar o Pafos pela Liga dos Campeões.
Após essa partida na Champions, o Bayern terá outro jogo importante pela 6ª rodada, contra outro time que luta pelas primeiras posições, o Eintracht Frankfurt.
- Aberto a renovar -
Após a partida, Kane falou à imprensa sobre seu processo de renovação de contrato, considerando que ele expira no final da temporada 2026-2027.
"Sei que há muitos rumores. Eu considero isso um elogio, mas tudo o que posso dizer é que estou feliz aqui e minha família está feliz", insistiu Kane.
"Essas negociações podem acontecer. Ainda não aconteceram e, se acontecerem, simplesmente teremos uma conversa aberta e honesta sobre a minha situação e o futuro deste clube", explicou o artilheiro da seleção inglesa.
"Ainda tenho dois anos (de contrato), não é como se estivesse no meu último ano e alguém estivesse nervoso. Estou em uma boa situação, o clube também. Acho que eles estão felizes comigo e eu estou feliz aqui", garantiu.
--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Bayern de Munique - Werder Bremen 4 - 0
- Sábado:
(10h30) Heidenheim - Augsburg
St Pauli - Bayer Leverkusen
Wolfsburg - RB Leipzig
Mainz - Borussia Dortmund
(13h30) B. Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt
- Domingo:
(10h30) Freiburg - Hoffenheim
(12h30) Colônia - Stuttgart
(14h30) Union Berlin - Hamburgo
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 15 5 5 0 0 22 3 19
2. Borussia Dortmund 10 4 3 1 0 9 3 6
3. RB Leipzig 9 4 3 0 1 6 7 -1
4. Colônia 7 4 2 1 1 9 7 2
5. St Pauli 7 4 2 1 1 7 6 1
6. Eintracht Frankfurt 6 4 2 0 2 11 9 2
7. Freiburg 6 4 2 0 2 8 8 0
8. Stuttgart 6 4 2 0 2 5 5 0
9. Hoffenheim 6 4 2 0 2 8 10 -2
10. Unión Berlín 6 4 2 0 2 8 11 -3
11. Bayer Leverkusen 5 4 1 2 1 8 7 1
12. Wolfsburg 5 4 1 2 1 7 6 1
13. Mainz 4 4 1 1 2 5 4 1
14. Werder Bremen 4 5 1 1 3 8 14 -6
15. Hamburgo 4 4 1 1 2 2 8 -6
16. Augsburg 3 4 1 0 3 7 10 -3
17. B. Mönchengladbach 2 4 0 2 2 1 6 -5
18. Heidenheim 0 4 0 0 4 2 9 -7
./bds/tba/dr/ma/aam
© Agence France-Presse
