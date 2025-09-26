Bayern goleia Werder Bremen (4-0) e se mantém 100% na Bundesliga

O Bayern de Munique deu continuidade à sua impecável sequência de jogos com a quinta vitória em três jogos, goleando o Werder Bremen por 4 a 0 nesta sexta-feira (26), em uma partida em que Harry Kane marcou duas vezes e chegou aos 100 gols com a camisa da equipe bávara.

Com 15 pontos e 22 gols marcados, tendo sofrido apenas três, o Bayern teve um início de temporada arrasador na Bundesliga, dando confiança à equipe de Vincent Kompany antes da viagem ao Chipre para enfrentar o Paphos na próxima semana, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Na Bundesliga, o Bayern está cinco pontos à frente do segundo colocado Borussia Dortmund, que visita o Mainz (13º) neste sábado.