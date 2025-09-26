Crânio de um milhão de anos encontrado na China pode reescrever a história da evolução humana

A reconstrução digital de um crânio de um milhão de anos sugere que os humanos podem ter se separado de seus ancestrais 400 mil anos antes do que se pensava, e que isso ocorreu na Ásia em vez da África, segundo um estudo publicado nesta sexta-feira (26).

Este crânio achatado, descoberto na China em 1990 e batizado como Yunxian 2, era até agora considerado como pertencente ao Homo erectus, um ancestral da nossa espécie.

Mas graças às tecnologias modernas de reconstrução, pesquisadores descobriram características ? como uma capacidade cerebral aparentemente maior ? que o aproximam de espécies como o Homo longi ou o Homo sapiens; que se acreditava terem existido muito mais tarde na evolução humana.