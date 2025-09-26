Defesa Civil de Gaza reporta 22 mortos em ataques israelenses antes do discurso de Netanyahu na ONU

A Defesa Civil de Gaza relatou pelo menos 22 mortos em ataques de Israel nesta sexta-feira(26) em todo o território palestino, antes do esperado discurso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na Assembleia Geral da ONU.

O Exército israelense informou em nota que a força aérea "atacou mais de 140 alvos em toda a Faixa de Gaza, incluindo terroristas, túneis e infraestruturas militares".

Israel lançou em 16 de setembro uma grande ofensiva contra a Cidade de Gaza, e seu Exército informou na quinta-feira que 700.000 palestinos fugiram do principal centro urbano da Faixa desde o final de agosto.