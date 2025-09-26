Dinamarca volta a fechar aeroporto por alerta de drones

A Dinamarca voltou a fechar um aeroporto na madrugada desta sexta-feira (26) após um segundo alerta de drones no intervalo de poucas horas, e depois que a primeira-ministra, Mette Frederiksen, atribuiu incidentes similares ocorridos esta semana a "ataques híbridos".

Segundo a Polícia, o espaço aéreo sobre o terminal de Aalborg, no norte da Dinamarca, foi fechado no fim da noite de quinta-feira devido a um alerta para a presença destes dispositivos e reabriu por volta de 00h35 desta sexta (19h35 de quinta, horário de Brasília).

De acordo com sites de monitoramento e páginas das companhias aéreas, o fechamento obrigou um voo da KLM procedente de Amsterdã a retornar e provocou o cancelamento de outro voo da Scandinavian Airlines procedente da capital dinamarquesa, Copenhague.