Doze países formam coalizão para apoiar financeiramente a Autoridade Palestina

Doze países, incluindo Espanha, Reino Unido, França, Japão e Arábia Saudita, anunciaram nesta sexta-feira (26) uma nova coalizão para financiar os cofres da Autoridade Palestina, com problemas de liquidez porque Israel retém seus rendimentos fiscais.

A Coalizão de Emergência para a Sustentabilidade Financeira da Autoridade Palestina "foi estabelecida em resposta à urgente e inédita crise financeira" enfrentada pela Autoridade Palestina, indicou em um comunicado o Ministério das Relações Exteriores da Espanha.

A iniciativa busca estabilizar as finanças da Autoridade, localizada em Ramallah, preservar sua capacidade de governar, fornecer serviços essenciais e manter a segurança, "todos elementos indispensáveis para a estabilidade regional e para preservar a solução de dois Estados", aponta o comunicado.