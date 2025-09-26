Funcionária de creche no Reino Unido é condenada por agressões 'sádicas' a 21 bebês

Uma jovem de 22 anos que trabalhava em duas creches no Reino Unido foi condenada nesta sexta-feira (26) a oito anos de prisão por agredir 21 bebês, atos que o juiz classificou como "gratuitos" e "sádicos".

Roksana Lecka cometeu muitos "atos de crueldade" em ambas as creches em que trabalhou entre outubro de 2023 e junho de 2024 nos subúrbios de Londres, ressaltou a magistrada Sarah Plaschkes ao anunciar sua decisão.

A jovem, que declarou ser viciada em cannabis, admitiu ter cometido sete delitos por atos cruéis contra menores e o tribunal de Kingston determinou sua culpa em outros 14 casos.