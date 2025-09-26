Inflação nos EUA aumentou em agosto para 2,7% na comparação anual

O aumento mensal dos preços também subiu de 0,2% em julho para 0,3% em agosto.

A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de energia e alimentos, permaneceu estável em 2,9% ao ano, segundo o Departamento de Comércio dos EUA.

Esses dados estão alinhados com as previsões dos mercados, de acordo com uma pesquisa entre analistas publicada pela MarketWatch.

A maioria dos especialistas espera que os preços nos Estados Unidos subam devido ao impacto das tarifas de importação impostas por Donald Trump.

Este aumento da inflação, combinada à atual fragilidade do dólar, reduz o poder de compra dos americanos. No entanto, os rendimentos pessoais cresceram mais do que o esperado.

As empresas reduziram seus investimentos (exceto na corrida pela inteligência artificial), o crescimento desacelerou e o desemprego aumentou ligeiramente, mas o consumo, o motor da economia americana, permanece forte, pelo menos para uma parte da população.