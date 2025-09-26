Jennifer Lawrence critica os EUA e Israel antes de receber o prêmio honorário em San Sebastián

"Será totalmente normal que a política careça de integridade. Os políticos mentem, não há empatia, e todo mundo deve lembrar que quando você ignora o que está acontecendo em uma parte do mundo, não levará muito tempo para que chegue ao seu lado", sustentou, sem mencionar ninguém.

A ganhadora do Oscar em 2013 por "O Lado Bom da Vida" lamentou que suas declarações ou as de seus colegas sobre temas da atualidade apenas sirvam "para jogar mais lenha na fogueira" quando as questões deveriam ser resolvidas pelos "representantes eleitos".

- Na lista dos grandes do cinema -

Com o prêmio Donostia, Lawrence se torna a mais jovem ganhadora de um prêmio que já foi concedido a grandes nomes da história do cinema como Gregory Peck, Bette Davis, Robert de Niro e Lauren Bacall, entre outros.

A atriz de "Jogos Vorazes" e da série "X-Men" recebeu o prêmio no auditório Kursaal das mãos do diretor espanhol Juan Antonio Bayona ("A Sociedade da Neve"), presidente do júri deste ano.

"Quando penso nos artistas que receberam esta homenagem antes de mim, como a incomparável Meryl Streep, o lendário Pedro Almodóvar e a icônica Lauren Bacall, sinto-me incrivelmente afortunada e, honestamente, emocionada", disse a atriz três vezes indicada ao Oscar em seu discurso.