Kremlin considera 'perigosa' a ideia de derrubar aviões russos após violações de espaço aéreo da Otan

O Kremlin considerou, nesta sexta-feira (26), "perigosa" e "irresponsável" a ideia de derrubar aviões russos em caso de violação do espaço aéreo de países da Otan, uma possibilidade mencionada dias antes pelo presidente americano, Donald Trump.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, criticou "declarações irresponsáveis sobre a necessidade de derrubar aviões russos", depois de Trump ter dito na terça-feira que os países da Otan têm que derrubar aviões russos que violem seu espaço aéreo.

Peskov afirmou durante uma entrevista com a televisão pública russa que esses comentários "são, no mínimo, imprudentes, irresponsáveis e podem levar a consequências perigosas".