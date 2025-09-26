Kremlin considera 'perigosa' a ideia de derrubar aviões russos após violações de espaço aéreo da Otan
O Kremlin considerou, nesta sexta-feira (26), "perigosa" e "irresponsável" a ideia de derrubar aviões russos em caso de violação do espaço aéreo de países da Otan, uma possibilidade mencionada dias antes pelo presidente americano, Donald Trump.
O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, criticou "declarações irresponsáveis sobre a necessidade de derrubar aviões russos", depois de Trump ter dito na terça-feira que os países da Otan têm que derrubar aviões russos que violem seu espaço aéreo.
Peskov afirmou durante uma entrevista com a televisão pública russa que esses comentários "são, no mínimo, imprudentes, irresponsáveis e podem levar a consequências perigosas".
Trump respondeu afirmativamente à pergunta de um jornalista sobre se os membros da Otan devem abater embarcações russas em caso de violação de seu espaço aéreo, após incursões de drones ou aeronaves de combate em países da Aliança atribuídas a Moscou.
A Otan, por sua vez, advertiu Moscou na terça-feira que a "escalada" deve cessar e garantiu estar disposta a se defender com todos os meios, sem mencionar a ideia de derrubar aviões.
A Aliança Atlântica afirmou em 19 de setembro que interceptou três caças russos MiG-31 que haviam penetrado no espaço aéreo da Estônia, uma acusação que a Rússia nega.
Peskov rejeitou novamente nesta sexta-feira as acusações. "Nenhuma prova de nada foi apresentada", destacou ele.
Ainda assim, a União Europeia busca reforçar sua segurança com um "muro contra drones", que diversos países veem como uma "prioridade".
bur/js/jvb/an/dd/aa
