México propõe à China uma 'mesa de trabalho' sobre tarifas

Ela explicou que as importações do México aumentaram 183% nos últimos quatro anos e que o objetivo é aumentar o saldo positivo da balança comercial do país, atualmente mínimo.

"Nos interessa ter mesas de trabalho onde eles compreendam a situação que estamos vivendo", acrescentou Sheinbaum, descartando a existência de tensões com a China.

Após o anúncio da iniciativa do governo mexicano em 10 de setembro, Pequim alegou que se tratava de uma "coerção" e, na quinta-feira passada, anunciou uma investigação sobre o que considera serem "medidas restritivas" que prejudicariam "gravemente os interesses comerciais" das empresas chinesas.

O plano de aumentar as tarifas foi divulgado em meio às exigências do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que seus parceiros comerciais aumentem as tarifas cobradas da China.

O gigante asiático é o maior exportador para o México sem acordo comercial e ganhou terreno principalmente no setor automotivo, cujas vendas cresceram quase 10% em 2024. Os veículos leves pagariam uma tarifa de 50%, contra a faixa atual de 15% a 20%.

O projeto também prevê aumentar das tarifas para Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Rússia, Tailândia e Turquia, que também não têm acordo comercial com o México.