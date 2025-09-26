Milan-Napoli tem duelo entre veteranos Modric e De Bruyne

Ambos jogaram nas quatro primeiras partidas e contribuíram com dois gols: o croata com um e uma assistência, e o belga com dois.

O aguardado duelo acontecerá em um cenário habituado às grandes noites do futebol: no estádio de San Siro, Modric, de 40 anos, e De Bruyne, de 36, farão a alegria dos torcedores 'rossoneri' e de todo o Calcio, que estará atento à principal partida da 5ª rodada.

Enquanto isso, a Juventus (2ª colocada, 10 pontos), que perdeu seus primeiros pontos na última rodada após um empate em 1 a 1 com o Hellas Verona, recebe a Atalanta (5º, 8 pontos) neste sábado, na outra partida de destaque do fim de semana.

Já a Inter de Milão, atual vice-campeã italiana e europeia, começou mal a temporada, sofrendo duas derrotas na 2ª e 3ª rodadas (10º, 6 pontos).

Vitórias na Liga dos Campeões contra o Ajax e na Serie A contra o Sassuolo parecem ter colocado a equipe no caminho certo... mas não para o argentino Lautaro Martínez, que começou as duas partidas no banco de reservas.

Os 'nerazzurri' e o atacante albiceleste visitam o Cagliari no sábado, ansiosos para se redimir.