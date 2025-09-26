Morre em Cuba Assata Shakur, ativista negra procurada pelo FBI

"Temos a obrigação diante das vítimas e do povo americano de manter nosso compromisso inabalável de exigir responsabilidades ao regime cubano", acrescentou Rubio, ao publicar uma foto de Shakur e outra de um policial assassinado em 1973.

Em 2013, o FBI incluiu Joanne Deborah Byron, também conhecida como Joanne Chesimard, em sua lista de terroristas mais procurados, tornando-a a primeira mulher a integrar o registro.

Byron era membro da organização armada Exército de Libertação Negra quando, em 2 de maio de 1973, confrontou com dois cúmplices uma patrulha policial em uma estrada de Nova Jersey.

No tiroteio, um policial e um membro do grupo morreram. Byron foi presa em 1977, acusada de assassinato e condenada à prisão perpétua, mas fugiu do presídio menos de dois anos depois.

Ela foi localizada em Cuba em 1984 e entrou para a lista dos 25 fugitivos mais procurados pelo FBI, que ofereceu uma recompensa de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,3 milhões) por informações sobre seu paradeiro.

A ativista viveu sob o nome Assata Shakur, segundo o FBI. O órgão estima que outros americanos procurados pela Justiça também vivem refugiados na ilha.