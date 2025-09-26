MSF suspende suas atividades na Cidade de Gaza por ofensiva de Israel

A ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) anunciou, nesta sexta-feira (26), que suspenderá suas operações na Cidade de Gaza, pois seus centros de atendimento estão cercados por tropas israelenses, que lançaram uma ofensiva para tomar a cidade.

"Não temos escolha a não ser suspender nossas atividades, pois nossas clínicas estão cercadas por forças israelenses. Isso é a última coisa que queríamos, pois as necessidades na Cidade de Gaza são enormes e as pessoas mais vulneráveis ? bebês em cuidados neonatais, feridos graves e pacientes em estado terminal ? não conseguem se movimentar e correm grave perigo", disse Jacob Granger, coordenador de emergência de MSF em Gaza.

Só na semana passada, as clínicas de MSF na Cidade de Gaza realizaram mais de 3.640 consultas e trataram 1.655 pacientes com desnutrição, de acordo com a ONG, que exige "o fim imediato da violência" e "acesso sem obstáculos" para os trabalhadores humanitários.