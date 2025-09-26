Olympique de Marselha vence na visita ao Strasbourg e assume liderança da Ligue 1

Um gol nos acréscimos do panamenho Amir Murillo deu ao Olympique de Marselha a vitória por 2 a 1 na visita ao Strasbourg nesta sexta-feira (26), na abertura da rodada da Ligue 1, em que assumiu a liderança provisória.
O OM venceu o clássico contra o PSG na última segunda-feira e agora continua sua trajetória ascendente, chegando aos 12 pontos, o que o coloca na liderança da tabela ao lado de Monaco, PSG e Lyon.
Os monegascos e parisienses jogam no sábado, contra Lorient e Auxerre, respectivamente, enquanto o Lyon visita o Lille no domingo.
Mas, enquanto esses jogos não acontecem, o Olympique de Marselha dorme em vantagem, e Murillo foi o responsável por isso, com uma finalização de pé esquerdo na área nos acréscimos (90'+1).
O Strasbourg poderia ter empatado logo depois (90'+3) por meio do argentino Joaquín Panichelli, mas os três pontos acabaram ficando com o time do sul.
Antes do gol decisivo de Murillo, o marfinense Abdoul Ouattara havia colocado o Strasbourg na frente no início do segundo tempo (49'), e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang empatou aos 78 minutos para o time de Roberto De Zerbi, suspenso nesta partida após ser expulso no clássico.
O OM conseguiu uma pequena revanche contra o Strasbourg, que o havia derrotado por 1 a 0 neste mesmo estádio La Meinau há quase um ano.
As últimas vitórias são um bom presságio para o Olympique de Marselha antes de receber o Ajax na Liga dos Campeões na terça-feira.
--- Jogos da 6ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília):
- Sexta-feira:
Strasbourg - Olympique de Marselha 1 - 2
- Sábado:
(12h00) Lorient - Monaco
(14h00) Toulouse - Nantes
(16h05) PSG - Auxerre
- Domingo:
(10h00) Nice - Paris FC
(12h15) Angers - Brest
Metz - Le Havre
Lille - Lyon
(15h45) Rennes - Lens
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Olympique de Marselha 12 6 4 0 2 12 5 7
2. Monaco 12 5 4 0 1 13 7 6
3. PSG 12 5 4 0 1 10 4 6
4. Lyon 12 5 4 0 1 7 3 4
5. Strasbourg 12 6 4 0 2 9 7 2
6. Lille 10 5 3 1 1 13 8 5
7. Lens 9 5 3 0 2 8 5 3
8. Rennes 8 5 2 2 1 7 8 -1
9. Toulouse 6 5 2 0 3 7 9 -2
10. Auxerre 6 5 2 0 3 4 6 -2
11. Paris FC 6 5 2 0 3 9 12 -3
12. Nice 6 5 2 0 3 6 9 -3
13. Angers 5 5 1 2 2 3 4 -1
14. Brest 4 5 1 1 3 9 11 -2
15. Le Havre 4 5 1 1 3 6 8 -2
16. Nantes 4 5 1 1 3 3 5 -2
17. Lorient 4 5 1 1 3 6 13 -7
18. Metz 1 5 0 1 4 5 13 -8
