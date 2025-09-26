Olympique de Marselha vence na visita ao Strasbourg e assume liderança da Ligue 1

Mas, enquanto esses jogos não acontecem, o Olympique de Marselha dorme em vantagem, e Murillo foi o responsável por isso, com uma finalização de pé esquerdo na área nos acréscimos (90'+1).

O Strasbourg poderia ter empatado logo depois (90'+3) por meio do argentino Joaquín Panichelli, mas os três pontos acabaram ficando com o time do sul.

Antes do gol decisivo de Murillo, o marfinense Abdoul Ouattara havia colocado o Strasbourg na frente no início do segundo tempo (49'), e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang empatou aos 78 minutos para o time de Roberto De Zerbi, suspenso nesta partida após ser expulso no clássico.

O OM conseguiu uma pequena revanche contra o Strasbourg, que o havia derrotado por 1 a 0 neste mesmo estádio La Meinau há quase um ano.

As últimas vitórias são um bom presságio para o Olympique de Marselha antes de receber o Ajax na Liga dos Campeões na terça-feira.

--- Jogos da 6ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília):