ONU atualiza lista de empresas vinculadas a colônias israelenses na Cisjordânia e identifica 158

"O relatório destaca a responsabilidade das empresas que operam em contextos de conflito em garantir que suas atividades não contribuam para violações dos direitos humanos", destacou o Alto Comissariado em um comunicado.

Israel "repudia categoricamente a publicação desta base de dados, um documento carente de fundamento jurídico e que excede amplamente a competência" do Alto Comissariado, denunciou no X a representação israelense na ONU.

A maioria das empresas incluídas tem sede em Israel. Outras estão baseadas em Canadá, China, França, Alemanha, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos.

A lista foi publicada pela primeira vez em 2020 pelo Alto Comissariado em cumprimento a uma resolução do Conselho de Direitos Humanos, votada em março de 2016, que solicitava a criação de "um banco de dados de todas as empresas envolvidas em atividades" relacionadas, entre outras coisas, à construção e ao desenvolvimento de assentamentos israelenses na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental.

A lista não é exaustiva devido à falta de recursos, e o Alto Comissariado só conseguiu examinar 215 empresas das 596 sobre as quais recebeu informações.

Ao publicar a primeira lista em 2020, o Alto Comissariado precisou que essa "não constitui, nem pretende constituir, um processo judicial ou quase judicial", em referência implícita aos temores israelenses de que servisse como base para campanhas de boicote.