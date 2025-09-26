Papa Leão XIV faz sua primeira nomeação importante

O papa Leão XIV nomeou nesta sexta-feira (26) o arcebispo e jurista italiano Filippo Iannone para substituí-lo à frente de um departamento fundamental do Vaticano, o Dicastério para os Bispos, sua primeira nomeação importante dentro da Cúria Romana.

Desde a sua eleição em 8 de maio, o pontífice americano -que também tem nacionalidade peruana-, tem mostrado uma grande moderação, evitando até agora nomeações para cargos importantes da Cúria, o governo central da Santa Sé.

Leão XIV anunciou que nomeou o monsenhor Filippo Iannone como "prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina", cargo que assumirá no dia 15 de outubro de 2025.