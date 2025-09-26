Petro diz que convocará voluntários na Colômbia para lutar em Gaza

"É o momento da ação", "falarei na Colômbia para abrir a lista de voluntários colombianos e colombianas que queiram ir lutar pela libertação da Palestina", disse em um evento das Nações Unidas.

"E se o presidente da República da Colômbia tiver que ir para esse combate não me assusta, já estive em outros, então eu vou", acrescentou, usando um lenço típico palestino.

Na juventude, Petro pertenceu à guerrilha urbana M-19 antes de assinar a paz nos anos 1990 e entrar para a política.

Nesta sexta, o presidente se somou a milhares de pessoas em uma marcha a favor dos palestinos em Nova York ado lado do roqueiro Roger Waters, ex-Pink Floyd.

Com o punho para o alto, a vice-presidente colombiana, Francia Márquez, e o restante da delegação colombiana deixaram o auditório das Nações Unidas durante o discurso de Netanyahu.

Em 2024, a Colômbia rompeu relações com Israel pela ofensiva em Gaza em represália pelos ataques do grupo islamista Hamas em 7 de outubro de 2023.