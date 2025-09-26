Presidenciável boliviano prevê que Brasil e Argentina tenham sedes antidrogas na Bolívia

O ex-mandatário Jorge Quiroga, favorito na pesquisa mais recente para vencer a presidência da Bolívia, anunciou nesta sexta-feira (26) que impulsionará acordos com Brasil e Argentina para que instalem sedes policiais em seu país a fim de combater o narcotráfico.

Com 47%, Quiroga lidera a intenção de voto rumo ao segundo turno de 19 de outubro, no qual enfrentará o candidato de centro-direita Rodrigo Paz (39,3%), segundo a pesquisa da Ipsos-Ciesmori divulgada na quinta-feira.

Durante um comício em La Paz, o ex-presidente de direita abordou a luta contra as drogas e prometeu uma mudança radical nessa frente, após 20 anos de governos de esquerda em que a Bolívia rompeu qualquer cooperação com os Estados Unidos.