Presidente do Irã diz que apoiará qualquer acordo de cessar-fogo em Gaza

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, cujo governo tem ajudado financeiramente o movimento islamista Hamas, disse nesta sexta-feira (26) que apoiará qualquer acordo de cessar-fogo em Gaza, depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se mostrar otimista quanto à sua concretização.

"Qualquer acordo que possa deter esta tragédia, que possa salvar vidas e acabar com a fome que sofrem mulheres e crianças terá nosso total apoio", afirmou Pezeshkian a jornalistas à margem da Assembleia Geral da ONU.

Pezeshkian expressou seu horror diante da implacável campanha militar de Israel em Gaza após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.