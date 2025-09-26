Presidente do tribunal francês que condenou Sarkozy recebe ameaças de morte, diz sindicato

O maior sindicato de juízes da França informou, nesta sexta-feira (26), que denunciou à Justiça as ameaças contra a presidente do tribunal que condenou o ex-presidente Nicolas Sarkozy a cinco anos de prisão e ordenou sua detenção.

Sarkozy, de 70 anos, foi condenado na quinta-feira a cinco anos de prisão por associação criminosa, no caso envolvendo o suposto financiamento ilegal da sua campanha eleitoral de 2007 pela Líbia.

O conservador, que liderou a França entre 2007 e 2012, está prestes a ser o primeiro ex-presidente francês a terminar na prisão, já que o tribunal de Paris solicitou a aplicação provisória da pena.