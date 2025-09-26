Promotoria francesa denuncia 'crescimento exponencial' do tráfico de drogas

Uma Promotoria francesa denunciou, nesta sexta-feira (26), o "crescimento exponencial" do tráfico de cocaína por via terrestre entre Espanha e França, após uma nova apreensão na alfândega de 772 quilos em um caminhão procedente da Espanha, conduzido por um marroquino.

Na noite de domingo, a brigada de vigilância alfandegária de Hendaye, no litoral basco, descobriu a droga durante uma fiscalização na rodovia, escondida em um compartimento oculto no reboque do caminhão.

Posteriormente, na mesma noite, foram apreendidos 608 kg de resina de cannabis a bordo de outro caminhão "em um compartimento oculto instalado da mesma forma no primeiro reboque", especificou a Promotoria de Bordeaux, no sudoeste da França.