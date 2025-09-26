Reino Unido criará documento de identidade digital para combater imigração irregular

Os titulares do documento não precisarão carregá-lo sempre, mas até 2029 será "obrigatório apresentá-lo no momento de comprovar o direito de trabalhar" no país, segundo o governo.

"Deixe eu explicar: você não poderá trabalhar no Reino Unido se não tiver uma identidade digital", disse Starmer durante um discurso nesta sexta-feira. "É tão simples como isso, porque as pessoas decentes, pragmáticas e justas querem que enfrentemos os problemas que veem ao seu redor", acrescentou.

Ao contrário de outros países europeus, no Reino Unido não existe um documento nacional de identidade. As pessoas geralmente se identificam com o passaporte ou carteira de motorista.

A introdução do documento é um tema de debate há muitos anos e envolve um ponto sensível: a privacidade dos dados pessoais.

"Esta medida impedirá que aqueles que não têm direito de estar aqui possam encontrar trabalho, e limitará suas perspectivas de ganhar dinheiro, que é um dos fatores que atraem pessoas a viajar para o Reino Unido ilegalmente", acrescenta o comunicado do Executivo.

O governo trabalhista de Tony Blair tentou criar um documento de identidade na década de 2000. A lei foi aprovada em 2006, mas o governo conservador de David Cameron a revogou em 2011.