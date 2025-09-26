Supercopa da França será disputada em janeiro no Kuwait

O Troféu dos Campeões (Supercopa da França) entre o Paris Saint-Germain e o Olympique de Marselha será disputado no dia 8 de janeiro em Kuwait City, a capital do Kuwait, anunciou a Liga de Futebol Profissional francesa (LFP) nesta sexta-feira (26).

O duelo entre o campeão francês e o vice-campeão terá como cenário o estádio Jaber Al Ahmad "à noite num horário a ser definido", explicou a LFP em seu comunicado.

Tradicionalmente, esta competição coloca frente a frente o campeão da última edição da Ligue 1 com o vencedor da última Copa da França, mas como o PSG conquistou as duas competições seu adversário será o vice-campeão da liga.