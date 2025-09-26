Suprema Corte dos EUA autoriza congelamento de US$ 4 bilhões em ajuda externa

A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou nesta sexta-feira (26) o governo de Donald Trump a congelar temporariamente mais de 4 bilhões de dólares (21,3 bilhões de reais) em ajuda externa aprovada pelo Congresso.

O tribunal, de maioria conservadora, argumentou que salvaguardar a autoridade do presidente em matéria de política externa parece "superar o possível prejuízo" que os destinatários da ajuda sofreriam.

A decisão não representa um julgamento definitivo sobre caso, mas permite a suspensão temporária do desembolso dos fundos enquanto o processo segue em instâncias inferiores.