Rússia fecha acordo de R$ 134 bi para construir usinas nucleares no Irã

Foto mostra uma vista geral da usina nuclear de Isfahan (UCF), ao sul de Teerã, no Irã, em 30 de março de 2005. Imagem: HENGHAMEH FAHIMI/AFP

Irã e Rússia assinaram um acordo de US$ 25 bilhões de dólares R$ 134 bilhões de reais) para a construção de usinas de energia nuclear na República Islâmica, informou a televisão estatal iraniana.

O acordo, assinado entre a empresa iraniana Hormoz e a russa Rosatom, estabelece a construção de quatro usinas nucleares em Sirik, na província de Hormozgan, segundo a emissora.

O Irã, ameaçado pelo restabelecimento de sanções da ONU por seu programa nuclear, possui atualmente apenas uma central de energia atômica operacional, em Bushehr, sul do país.

