Filipinas é atingida por tempestade após passagem de supertufão; 3 morrem

O governo das Filipinas confirmou hoje que três pessoas morreram e ordenou a saída de 400 mil pessoas de suas casas após a passagem da tempestade tropical Bualoi, em um país que ainda se recupera do impacto do supertufão Ragasa.

As autoridades de Proteção Civil da região de Bicol, no sul da ilha de Luzon, relataram que três pessoas morreram na queda de muros e árvores. A tempestade Bualoi avança no sentido oeste-noroeste com ventos de 110 quilômetros por hora.

Moradores da província de Masbate buscaram abrigo sob os bancos de uma igreja, depois que o teto do templo foi arrancado pela tempestade.