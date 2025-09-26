Termina boicote contra humorista Jimmy Kimmel

O anúncio surpresa de Sinclair e Nexstar, que bloqueava o programa em um quarto do território dos Estados Unidos, abriu uma crise para a ABC e sua controladora, a Disney, que optaram por uma suspensão temporária imediata.

Pressionada por queixas contra a suspensão e em defesa da liberdade de expressão, a Disney voltou atrás, e Kimmel retornou ao ar na terça-feira com um programa conciliador.

Sinclair e Nexstar haviam anunciado que manteriam o boicote, mas nesta sexta-feira mudaram de rumo.

"Sinclair anuncia hoje que encerrará sua suspensão do 'Jimmy Kimmel Live!', e o programa retornará esta noite às afiliadas da ABC de Sinclair", disse a companhia em um comunicado.

A empresa afirmou que a decisão "foi independente de qualquer interação ou influência governamental".

"Nosso objetivo durante este processo era garantir que a programação se mantivesse correta e divertida para a mais ampla audiência possível", acrescentou a empresa.