Tony Blair pode liderar futura autoridade de transição em Gaza

A fundação de Tony Blair, o Tony Blair Institute for Global Change, não quis comentar essas reportagens à AFP.

Uma fonte próxima ao ex-primeiro-ministro confirmou que ele está trabalhando em um projeto para acabar com o conflito e esclareceu que o ex-líder não apoiaria qualquer proposta destinada a deslocar permanentemente os habitantes de Gaza.

Além disso, qualquer transição de governo deveria transferir o poder para a Autoridade Palestina, com sede em Ramallah, Cisjordânia, segundo a fonte.

De acordo com The Economist, esse órgão, denominado "Autoridade Internacional de Transição em Gaza", solicitará um mandato da ONU para ser reconhecido como "a autoridade política e jurídica suprema" durante cinco anos, antes de transferir o controle para os palestinos.

Em um primeiro momento, estaria sediado no Egito, antes de se mudar para a Faixa de Gaza quando as condições de segurança permitirem, segundo a BBC.

Yosi Cohen, ex-chefe do Mossad, declarou nesta sexta-feira à rádio da BBC que "adora" a ideia, qualificando Tony Blair como uma "pessoa formidável".