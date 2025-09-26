Tornando possível o "quase impossível": o duplo recorde mundial do skatista brasileiro Sandro Dias

"Temos um prédio icônico aqui [em Porto Alegre], que parece muito com um 'quarter pipe' de skate. A primeira vez que eu vi ele pessoalmente foi nos anos 80, quando eu vim competir como amador aqui na região metropolitana de Porto Alegre (...), eu passei na frente e eu era uma criança. E na imaginação, qualquer skatista que olha para aquilo já fala: 'Nossa, parece um quarter pipe'!'", lembrou Dias, de 50 anos, em entrevista à AFP nesta sexta-feira.

Ele não pensou seriamente no assunto até que, há 13 anos, teve a oportunidade de apresentar o projeto à Red Bull, sua patrocinadora: um "drop" no CAAF.

"Todos adoraram o projeto", disse Mineirinho, como é conhecido no mundo do skate, por videoconferência.

"Na minha cabeça era uma coisa possível de realizar, mas quase impossível de realizar o projeto por conta da grandiosidade, por conta de custo", acrescentou o atleta seis vezes campeão mundial e medalhista de ouro nos X-Games.

- "Não deixei o medo em minha cabeça" -

No entanto, desafios logísticos e financeiros atrasaram o projeto até que há três anos ele recebeu o sinal verde.