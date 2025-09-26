Tribunal britânico anula acusação por terrorismo contra cantor do Kneecap

Mo Chara, nome artístico do rapper do trio, afirmou nesta sexta-feira ao sair do tribunal que as tentativas de silenciá-lo "fracassaram".

Sua equipe jurídica questionava se a acusação havia sido apresentada corretamente.

"Considero que estes procedimentos não foram iniciados da maneira correta", concordou o juiz Paul Goldspring, acrescentando que "por consequência, as acusações são ilegais e nulas, e o tribunal não tem jurisdição".

A banda havia classificado o processo legal como "caça às bruxas".

Desde que o Reino Unido proibiu o Hezbollah como organização "terrorista" em 2019, é crime demonstrar apoio ao grupo.

O'Hanna afirmou em entrevistas anteriores que não sabia qual era a bandeira do Hezbollah e que aquela usada fazia parte de um ato musical às vezes satírico que não deveria ser levado ao pé da letra. O Kneecap também destacou que o vídeo que levou à acusação foi tirado de contexto.