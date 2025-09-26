Trump anuncia novas tarifas, incluindo uma taxa de 100% sobre produtos farmacêuticos

Michael Wan, economista do banco japonês MUFG em Singapura, considera que, embora a definição de Trump "seja ambígua, partimos do princípio de que não incluirá os remédios genéricos enviados por países como a Índia".

A Federação Europeia de Indústrias Farmacêuticas (Efpia) afirmou que a implementação de novas tarifas americanas sobre medicamentos "criaria a pior das situações". Também recordou que os impostos "aumentam os custos, perturbam as cadeias de abastecimento e impedem que os pacientes obtenham tratamentos vitais".

Posteriormente, Olof Gill, porta-voz da Comissão Europeia, afirmou que o acordo comercial alcançado recentemente entre a UE e Estados Unidos protege os medicamentos europeus de qualquer nova tarifa adicional.

O acordo estabelece que a maioria das exportações europeias, incluindo os medicamentos, não pode ser tributada em mais de 15%.

A Austrália, que exportou produtos farmacêuticos por um valor estimado de 1,35 bilhão de dólares (7,2 bilhões de reais) para os Estados Unidos em 2024, considerou que a decisão não é benéfica para os consumidores americanos.

"Compramos muito mais produtos farmacêuticos dos Estados Unidos do que eles compram de nós (...) Não é benéfico para os consumidores americanos impor um preço mais elevado às exportações australianas para os Estados Unidos", afirmou o ministro australiano da Saúde, Mark Butler.