Trump chama ex-diretor do FBI James Comey de 'policial corrupto'

"Ele é um policial corrupto, e sempre foi", por isso "terá que pagar um preço muito alto!", afirmou o mandatário em um comunicado em sua plataforma Truth Social, em mais uma demonstração de sua tentativa de influenciar o Departamento da Justiça.

Trump demitiu Comey em 2017, durante o seu primeiro mandato presidencial, em meio a uma investigação sobre interferência eleitoral.

O ex-diretor do FBI garantiu que é inocente e disse estar pronto para encarar a Justiça.

A acusação chega dias depois de Trump reivindicar publicamente à procuradora-geral, Pam Bondi, que tomasse medidas contra aqueles que o magnata considera seus inimigos.

"Justiça nos Estados Unidos!", escreveu o republicano na Truth Social, afirmando não ter nenhum vínculo com o indiciamento de "um dos piores seres humanos aos quais este país já esteve exposto".

Se for declarado culpado, Comey pode pegar até cinco anos de prisão, segundo a promotora federal Lindsey Halligan, ex-advogada pessoal do presidente e designada por ele há poucos dias, apesar de não ter experiência na Promotoria.