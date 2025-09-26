Ucrânia alerta sobre novas táticas russas de ataques em pequenos grupos na frente oriental

O objetivo é "paralisar" a logística ucraniana e "conquistar territórios sem mobilizar um grande número de soldados", acrescentou.

De acordo com Sirski, a estratégia também serve para "declarar sua presença" e fincar sua bandeira, reivindicando avanços, mesmo que alcançados por um pequeno grupo.

O comandante comparou essa tática aos "mil cortes", uma forma de tortura que inflige múltiplos ferimentos leves.

Segundo ele, o Exército russo operou dessa maneira perto da cidade de Dobropillia, na região de Donetsk, e na região de Dnipropetrovsk, onde penetrou neste verão pela primeira vez desde o início da invasão da Ucrânia em 2022.

O comandante-em-chefe reconheceu que a situação é "difícil" no front e que o Exército russo continua avançando em setores importantes.

A Rússia capturou aproximadamente 1% do território ucraniano em um ano, segundo uma análise da AFP baseada em dados fornecidos pelo Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) dos EUA, que trabalha com o Critical Threats Project (CTP).