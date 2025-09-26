Ucrânia suspeita que drones espiões húngaros entraram em seu espaço aéreo

"Começa a ver coisas que não existem", indicou no X o chanceler, cujo país é o mais crítico da UE em relação à Ucrânia.

Segundo Zelensky, "as avaliações preliminares sugerem que podem estar realizando reconhecimentos sobre o potencial industrial das zonas fronteiriças da Ucrânia", indicou.

No entanto, ele não deu detalhes sobre a localização precisa dos incidentes, nem suas datas, limitando-se a indicar que seriam fatos "recentes".

Horas antes, a Ucrânia anunciou que proibiu a entrada em seu território de três militares húngaros, em resposta ao veto de Budapeste a três oficiais ucranianos.

A Hungria acusou a Ucrânia de aplicar "políticas anti-húngaras" após essa medida.

"E essas são as pessoas que esperam que apoiemos sua adesão à União Europeia (...) Não podem estar falando sério", escreveu Peter Szijjarto nesta sexta-feira no Facebook.