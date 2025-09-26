Venezuela mantém mobilização diante de destacamento militar dos EUA

A convocação ocorre após os fortes terremotos registrados entre quarta-feira e a madrugada de quinta, que não deixaram vítimas, mas provocaram alarde em cidades do leste do país, cujos moradores estão pouco acostumados com esse fenômeno.

A mobilização de sábado se soma ao recrutamento de voluntários para a Milícia, um braço das Forças Armadas integrado por civis. Também foram convocados exercícios militares em quartéis e jornadas de treinamento militar nas comunidades.

Na terça-feira, Maduro exibiu uma pasta vermelha na qual se lia: "Decreto pelo qual se declara o estado de emergência em todo o território nacional."

Hoje, o líder venezuelano afirmou que o decreto de "comoção exterior" já está pronto e irá para consulta. Acrescentou que é um "instrumento constitucional" que tem em suas mãos "para o caso de a pátria ser agredida militarmente".

A legislação venezuelana indica que "poderá ser decretado o estado de comoção exterior em caso de conflito externo, que ponha seriamente em perigo a segurança da Nação, de seus cidadãos e cidadãs, ou de suas instituições".

Uma vez decretado, "serão tomadas todas as medidas que se estimem convenientes, a fim de defender e assegurar os interesses, objetivos nacionais e a sobrevivência da República".