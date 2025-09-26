'Vivemos com os mortos': deslocados de Gaza se refugiam em cemitério

A mãe de família fugiu para Khan Younis com seus filhos quando as operações militares israelenses se intensificaram perto de sua casa em Beit Hanoun, no norte da Faixa de Gaza.

"Andei e andei até encontrar um terreno para meus filhos em um lugar habitável (...) As pessoas nos disseram que aqui não precisávamos pagar, entre o deserto e o cemitério". "Então montamos as tendas e ficamos aqui", destacou.

À medida que o Exército israelense endurecia sua ofensiva na Cidade de Gaza, o maior núcleo urbano, centenas de milhares fugiram para o sul em busca de um lugar para se hospedarem. O problema é que a região já está superpovoada.

- "Não há água" -

O Exército israelense calculou na quinta-feira que 700 mil pessoas deixaram a Cidade de Gaza, onde afirma que pretende desmobilizar as forças do Hamas que ainda restam em um de seus últimos redutos.

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês) relatou um número significativamente menor e afirma que mais de 388 mil palestinos fugiram do norte da Faixa para o sul desde meados de agosto, a maioria proveniente da Cidade de Gaza.