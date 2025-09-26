Wall Street fecha em alta, impulsionada por dados da inflação nos EUA

Dados oficiais mostraram, nesta sexta-feira, que o índice de preços de despesas do consumo pessoal (PCE) alcançou 2,7% em agosto, frente a 2,6% em julho. O PCE é um dos índices mais acompanhados pelo Fed.

Embora o dado esteja acima da meta da inflação, de 2%, está em linha com a previsão dos analistas.

Segundo Brett Kenwell, analista de investimentos nos Estados Unidos da plataforma eToro, os investidores "sentem certo alívio de pensar que o Fed seguirá encaminhado a cortar as taxas [de juros] outras duas vezes este ano".

O Fed deve optar entre combater a inflação e apoiar um mercado de trabalho fragilizado nos Estados Unidos, acrescentou.

Durante o dia, os investidores também lidaram com as últimas manobras tarifárias de Donald Trump.

Na noite de quinta-feira, o presidente americano anunciou novas tarifas sobre produtos farmacêuticos, caminhões, acessórios domésticos e móveis.