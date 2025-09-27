Assine UOL
Tumulto em comício eleitoral deixa ao menos 36 mortos na Índia

Pelo menos 36 pessoas morreram neste sábado (27) após um tumulto em um comício eleitoral do popular ator e político Vijay, no sul da Índia, disse o ministro-chefe do estado de Tamil Nadu, M.K. Stalin.

"Fico profundamente triste ao saber que, até agora, 36 pessoas, incluindo oito crianças e 16 mulheres, morreram", indicou Stalin no X. 

Previamente, o legislador V. Senthilbalaji havia comunicado um balanço de 31 mortos e 58 feridos, que foram levados ao hospital.

Vijay, conhecido apenas por seu primeiro nome, havia tomado a palavra diante da multidão quando o caos irrompeu no comício, forçando-o a interromper seu discurso.

De acordo com o jornal The Hindustan Times, a confusão ocorreu porque parte da multidão, ansiosa para ver Vijay, avançou contra as barreiras.

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi classificou o incidente como "profundamente triste" em uma mensagem dirigida às famílias e entes queridos das vítimas, divulgada nas redes sociais.

Episódios como este são frequentes na Índia em eventos de massa, como festivais religiosos, frequentemente mal organizados e com falhas de segurança.

Em janeiro, 30 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas em um tumulto ocorrido durante o festival religioso Kumbh Mela.

Em julho do ano passado, 121 pessoas morreram no estado de Uttar Pradesh (norte), durante um encontro religioso.

