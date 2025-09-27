Apesar do retorno, a presença de russos e bielorrussos nos Jogos Paralímpicos de Milão é incerta

"Apelamos aos nossos parceiros europeus, que sediarão os próximos Jogos Paralímpicos de Inverno, para que não permitam que a bandeira de um Estado agressor seja hasteada em um espaço livre e democrático enquanto a guerra de agressão continua", acrescentou.

A suspensão parcial desses dois comitês foi decidida no outono de 2023, e os atletas paralímpicos russos e bielorrussos foram autorizados a participar dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 sob uma bandeira neutra e em conformidade com rigorosas condições de neutralidade.

O Comitê Paralímpico Russo saudou a decisão, que descreveu como "justa" e "um exemplo de como os direitos dos atletas devem ser protegidos sem discriminação com base em nacionalidade ou considerações políticas".

- Sem bandeira russa desde 2014 -

Em teoria, esta decisão abre caminho para a presença de atletas paralímpicos russos e bielorrussos nos Jogos Milão-Cortina (6 a 15 de março), embora as federações internacionais dos esportes programados para o evento paralímpico precisem dar a aprovação final. Até o momento, a suspensão foi mantida.

Para ser elegível para os Jogos Paralímpicos, cada atleta deve ter uma licença ativa para a temporada 2025-2026 de sua federação internacional. Neste caso, da FIS (esqui), da IBU (biatlo) e da WPIH (hóquei no gelo), que até agora excluíram atletas russos e bielorrussos do processo de classificação, e da World Curling, que atribui uma cota por país em vez de por atleta, e cujo processo de classificação já foi encerrado.