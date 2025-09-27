Cineasta iraniano se diz determinado a trabalhar em seu país apesar da censura

Quatro meses após vencer a Palma de Ouro em Cannes, o diretor iraniano Jafar Panahi continua desafiando a censura em seu país, onde espera rodar um novo filme "sobre a guerra", declarou em uma entrevista à AFP em Paris.

Seu filme "Foi Apenas um Acidente", que estreia nas próximas semanas em vários países, conta a história de cinco iranianos que enfrentam um homem que poderia ser seu ex-carcereiro, em uma denúncia contra a arbitrariedade e as autoridades de Teerã.

PERGUNTA: Pode nos descrever sua vida no Irã desde que venceu a Palma de Ouro?